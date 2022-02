Lege beurs wordt urgent probleem voor spoorzoneproject Rijen

26-jarige automobi­list aangehou­den die zonder rijbewijs in Rijen reed, mogelijk onder invloed

RIJEN - Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist van de weg gehaald die zonder rijbewijs over de Hoofdstraat in Rijen reed. De 26-jarige man viel op omdat hij stapvoets reed en zijn remlichten continu brandden. Hij was vermoedelijk onder invloed van drugs en alcohol.

