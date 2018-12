Leerlooierijtje Dongen wordt monument

Puntgaaf

Volgens Ranko Hamelinck van de heemkundekring is het gebouwtje naast het parkeerterrein van het gemeentehuis bijzonder. ,,Het gaat om een puntgaaf en traditioneel leerlooierijtje. Het dateert nog van voor de tijd van de grootschalige industrialisatie. De mechanisatie is nog beperkt. Er zitten nog looikuipen in. Daar deed men kalkwater in om het leer te bewerken. Ook zit er een looizolder in. Verder zijn er geen machines meer. Het wordt nu gebruikt als opslagruimte.’’