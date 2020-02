Leerlingenvervoer Gilze en Rijen gaat op de schop

GILZE EN RIJEN - Het vervoer voor kinderen in de gemeente Gilze en Rijen, die niet zelfstandig naar hun basis- of voortgezet onderwijsschool kunnen gaan, gaat op de schop. De belangrijkste wijziging is dat leerlingen die nu nog met een taxibusje naar school gaan worden gestimuleerd zelfstandig te reizen. Dat bleek woensdag tijdens de vergadering van de commissie Samenleving.

De gemeente laat daartoe alle 165 kinderen die nu gebruikmaken van de voorziening keuren door MEE West-Brabant. Die bekijkt of een leerling via een begeleidingstraject in staat is om, bijvoorbeeld via openbaar vervoer, zelfstandig naar school te gaan.

Bijvangst

Op dit moment maken 165 kinderen gebruik van het taxibusje. Een eerste inschatting is dat vijf van hen in staat zijn om op termijn zelfstandig te reizen. Dat levert de gemeente een besparing op van ongeveer 15.000 euro. Maar wethouder David Vermorken benadrukt dat die bezuiniging slechts 'bijvangst' is. ,,Het doel is juist ze te stimuleren zelfstandig te reizen, zodat ze loskomen van voorzieningen." Volgens de wethouder sluit de nieuwe verordening aan op hoe de VNG aankijkt tegen het leerlingenvervoer en doet de gemeente hiermee 'net iets meer' dan wettelijk verplicht is. Ook wordt de voorziening gelijkgetrokken met die in de overige ABG-gemeenten.

Screenen

Een verantwoordelijk ambtenaar stelt tijdens de commissie Samenleving dat er niet over een nacht ijs wordt gegaan. ,,We screenen ze allemaal, kijken wie dit wel of niet kan. En gaan met iedereen, dus ook de ouders, in gesprek. MEE brengt een advies uit en gemeente neemt dan een besluit." Een aantal partijen wil weten of er ook beroep mogelijk is als ouders het niet eens zijn met het besluit. ,,Jazeker", zegt Vermorken. ,,De normale bezwaarprocedure geldt hier ook. Al merken we in de praktijk dat van die mogelijkheid nauwelijks gebruik wordt gemaakt.”