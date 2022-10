Leerlingen Hanze College maken kennis met defensie

OOSTERHOUT - De leerlingen konden liggend schieten met een (ongeladen) geweer, klimmen in én op een pantservoertuig en groepsopdrachten uitvoeren. De voorlichters van defensie bezochten gisteren het Oosterhoutse Hanze College.

Derdejaarsleerling Timo van Haperen (15) staat klaar om de Fuchs, het pantservoertuig dat geschikt is voor chemische verkenning, binnen te gaan. Hij heeft wel oren naar een toekomst bij defensie. ,,Bij de Genie kan je met mbo beginnen, als ik voor monteur kies, moet ik nog doorleren.” De oorlog in Oekraïne brengt hem niet op andere gedachten. ,,Die mensen moeten ook geholpen worden.” Het risico dat kleeft aan het opruimen van landmijnen of het bouwen van bruggen trekt hem juist aan. ,,Ik vind het leuk om mensen te helpen met werk dat niet iedereen durft.”

Geweer in de aanslag

Ondertussen staan er klasgenoten op het dak, zitten achter het stuur of liggen naast het pantservoertuig op de grond met een geweer in de aanslag. Tegenover het voertuig demonstreert een militair een cirkelzaag waar de dieselmotor direct aan vastzit. Naast hem staat een stamper om zand aan te stampen als er een observatiepost wordt gebouwd of een waterleiding aangelegd.

Defensie wil zo breed mogelijk laten zien wat ze doet. Volgens de woordvoerder heeft de voorlichting, ondanks de relatief jonge leeftijd van de leerlingen, zeker zin. ,,Inzicht in het effect van deze voorlichting op scholen heb ik niet, maar het draagt absoluut bij. We doen dit op meerdere scholen om de keus te vergemakkelijken. Dit is niks voor mij, is ook een keus. Daarbij denken de meesten bij defensie aan een militair die door het bos rent, terwijl je bij ons bijna ieder beroep kunt uitoefenen.”

Genummerde autobanden

Het ochtendvullende programma op het Hanze College bestaat uit vier onderdelen: groepsopdrachten, het bezichtigen van twee voertuigen, uitleg over wapens en algemene voorlichting.

Sally Burns, docent van het Hanze College, kijkt naar een groepje leerlingen dat de opdracht heeft om een stapel genummerde autobanden te verplaatsen. Die moeten één voor één uit een vak, via een tweede vak, naar het eindvak verplaatst worden. In het eindvak moeten de nummers weer in de juiste volgorde liggen. Burns nodigde zelf defensie uit voor de beroepsvoorbereidende oriëntatie voor alle derdejaars leerlingen.

In een klaslokaal geeft de recruiter voorlichting. ,,Weet je waarom we zelf sokken stoppen, knopen naaien en onze schoenen poetsen?”, vraagt hij. ,,Zo leren we discipline. Discipline zorgt ervoor dat ten alle tijde je wapen onderhoudt. Dat maakt het verschil tussen leven en dood.”