Leerlingen Dongemond College maken kennis met lokale politiek en brengen hun stem uit.

MADE - De VVD wordt de grootste partij in de gemeente Drimmelen. Althans, als de stemmen van zo’n honderd leerlingen van het Dongemond College in Made de uitkomst zouden bepalen.

In de kantine van de middelbare school werd er tijdens een politieke middag donderdag door een grote groep tieners gestemd. Er waren in eerste instantie andere grootse plannen. Maar door coronamaatregelen werd er een streep gezet door een verkiezingsdebat in ‘RTL nieuws-stijl’. In plaats van discussies op het podium en echte gesprekken met de lijsttrekkers, stuurde zes van de zeven partijen een video in.

Gehoopt op spektakel

Levi van Erp, docent geschiedenis en maatschappijleer, had dus gehoopt op een groter spektakel. Al was hij met deze invulling ook zeker niet ontevreden. “De jongeren kennis laten maken met de lokale politiek, dat is altijd winst.”

Naast de voorstelfilmpjes werd er uitgelegd wat de gemeenteraadsverkiezingen precies inhouden en waarom ze belangrijk zijn. Daarnaast werden er stellingen voorgelegd, waar de leerlingen hun mening over mochten geven door een groen of rood papier de lucht in te steken. Driehonderd Oekraïense vluchtelingen opvangen in de sporthal en daardoor niet meer kunnen sporten? Bijna iedereen steekt het rode papier de lucht in.

Problemen

Gijs Mertens (15) snapt dat wel. Maar in zijn ogen is juist de oorlog en het opvangen van vluchtelingen nu het belangrijkste politieke onderwerp, samen met de bouw en betaalbaarheid van huizen voor lokale inwoners. “Ik vind het wel interessant wat verschillende partijen denken en doen. Ik heb het met een vriend ook regelmatig over politiek, belasting en dat soort dingen.”

In de video’s komt het wonen in de eigen dorpen bij bijna iedere partij wel terug. Dani van Eersel (15) heeft het gehoord, maar het uurtje kennismaken met politiek heeft haar nog niet warmgemaakt voor dat onderwerp. “Het maakt me eigenlijk niets uit. Ik snap wel dat het belangrijk is, maar ik wil daar nu nog niet over nadenken.” Gijs begrijpt dat. “Het duurt toch nog een paar jaar voor je op jezelf gaat wonen. Maar ik vind het wel leuk om er al over na te denken en te kijken naar goede argumenten.”

Aantrekken

“Ik hou me er eigenlijk niet zo mee bezig, om eerlijk te zijn”, geeft de veertienjarige Sharona van Es aan. “Het trekt me niet. Na zo’n middag ga je je wel meer beseffen dat het belangrijk is. En als ik straks mag stemmen, dan ga ik dat ook doen. Dan word je volwassener en moet je je daar toch mee bezig houden. Nu nog niet.”

Zo’n middag is wel goed, geeft ze aan. “Je moet er toch een beetje op voorbereid zijn. Als je er helemaal niets van weet, is het ook niet goed.” Van Erp is daar blij mee. “Ik denk dat we moeten blijven enthousiasmeren om te gaan stemmen.”

Daar zal de VVD in de gemeente Drimmelen het mee eens zijn. Van de 96 geldige stemmen – naast vijf blanco formulieren – gingen er 29 naar die partij, omgerekend zes zetels. Het bleef Groen Drimmelen (26 stemmen) net voor. De PvdA heeft nog wat werk te verzetten richting de toekomst, slechts twee leerlingen brachten hun stem uit op de arbeiderspartij.