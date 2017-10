Leerlingen De Zeggewijzer uit Terheijden in Lang Leve de Muziek School

Gemeente Dongen worstelt nog met huisvesting ar­beids­mi­gran­ten

15:52 DONGEN - De huisvesting van bijzondere doelgroepen houdt de gemoederen in Dongen danig bezig, met name als het gaat om arbeidsmigranten. Tijdens een informatieavond, donderdag in het gemeentehuis, pakte wethouder Driek van Griensven tijdens zijn openingswoord gelijk een heikel punt aan: de vergunningaanvraag die Leystromen uit Rijen in juli indiende voor huisvesting van arbeidsmigranten in het pand Modestusstraat 10.