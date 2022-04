Leerlingen Cambreur maken stalen kunstwerk

Tijdens een stage bij Van Schijndel Metaal in Dongen kregen ze de opdracht een vernieuwend ontwerp te maken voor een product van staal. ,,We wilden niet de zoveelste flessenopener of pizzasnijder maken. Het moest iets worden dat staat voor het Dongens DNA en hoe wij Dongen ervaren: warm, goed voor elkaar, vindingrijk en initiatiefrijk. Dat hebben we verwerkt in een ontwerp. Vier cirkels symboliseren de vier waarden, de Dongense kleuren komen er in terug en in het midden zie je een bloem. Die staat voor het bloeiende leven in Dongen”, aldus Femke.