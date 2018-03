Leerlingen basisschool De Schittering krijgen schone lucht: gemeente betaalt 140.000 euro

UPDATE | VIDEOHOOGE ZWALUWE - Het einde is in zicht voor de klimaatproblemen in basisschool De Schittering. De gemeente stopt ruim 140.000 euro in koelsystemen en aanvullend onderzoek naar de luchtkwaliteit. Ook ondersteunt ze het schoolbestuur in de financiering van een tropendak met zonnepanelen.

Hoofdpijn, droge ogen en een muffe lucht. Het moet straks verleden tijd zijn voor de leerlingen en docenten. Het is nu veel te benauwd op school. Versierd met hawaikettingen en spandoeken zijn de leerlingen daarom donderdag in groten getalen naar de vergadering gekomen. Ze zijn het zat. ,,We willen schone lucht", zegt Anoek uit groep 8, terwijl ze haar spandoek omhoog houdt. ,,Het duurt veel te lang."

En dat vindt de raad ook. ,,Acht jaar, een complete basisschoolperiode van een kind", zegt Hanneke de Bruijne (PvdA). Al sinds de oplevering in 2010 zijn er problemen met het binnenklimaat. In 2017 werden daarvoor de nodige aanpassingen gedaan, maar de klachten bleven.

Koelunits en een tropendak met zonnepanelen moeten de problemen nu definitief oplossen. Het college wil die kosten verdelen: de gemeente geeft het budget van de koelunits vrij als het schoolbestuur schriftelijk toestemt het dak voor de rekening te nemen. Kosten: zo'n 120.000 euro. Een koppeling die bij het bestuur zelf en de oppositie in het verkeerde keelgat is geschoten. ,,De gemeente mag geen voorwaarden stellen aan het beschikbaar stellen van budget", vindt Ad Buijs (CAB). In 2016 was het zijn partij dat het onderwerp op de kaart zette. ,,Het leidt tot een onnodige vertraging."

Er is geen tijd meer te verliezen, vindt ook de raad. Gezondheid staat bovenaan. Daarom stemt deze unaniem in met het voorstel van Jürgen Vissers (Groen Drimmelen). ,,Als de financiering het probleem is, dan kunnen wij als gemeente met woonvizier echt wel wat betekenen", oppert hij.

Daarmee zegt wethouder John van Oosterhout toe direct aan de slag te gaan. Gebalde vuistjes en kreten van blijheid klinken vanuit de tribune wanneer het voorstel is aangenomen. Gevolgd door een applaus van de raad richting hun jonge publiek. ,,Wat goed dat jullie zo zijn opgekomen voor jullie school", besluit burgemeester Gert de Kok.