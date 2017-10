Leegstaand pand aan waterkant Werkendam volledig afgebrand

Belhamel in Gilze na half jaar failliet: 'Het wilde echt niet lopen'

17:11 GILZE/ALPHEN - Het heeft maar een half jaar mogen duren. Restaurant De Belhamel aan het Steenakkerplein in Gilze is failliet verklaard. Eigenaar Jaap Roelofs stort zich weer vol overgave op zijn eigen nest, De Belhamel in Alphen.