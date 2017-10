Leegstaand pand aan waterkant Werkendam afgebrand

video Oud-ta­len­ten­jacht­deel­ne­mers uit West-Brabant kijken terug: 'Ik kreeg veel negatieve commentaren. Dat was zwaar, ook voor mijn familie'

19:00 ETTEN-LEUR - Miljoenen mensen kijken vanavond weer naar de eerste aflevering van The Voice of Holland. Maar wat gebeurt er eigenlijk als na zo’n talentenjacht de camera’s uitgaan? Zes oud-deelnemers uit de regio doen hun verhaal zaterdag in BN DeStem. Van een 78-jarige die drie cd’s uitbracht tot een danser die in een depressie raakte.