Leefbaarheidswerkgroep Den Hout: 'Wij zijn gepasseerd in kwestie Bergsebaan'

Die werkgroep schrijft in een brief aan het stadsbestuur zich gepasseerd te voelen. De club hoopt - nu de rechter de geplande verbreding van de weg heeft stilgelegd - dat de gemeente alsnog met hen in gesprek gaat over de aanpak van de weg.

Vorige week werd bekend dat de werkzaamheden aan de Bergsebaan zijn stopgezet. Volgens de rechter is het besluit van het college om de weg te verbreden 'onzorgvuldig' en 'niet goed gemotiveerd'. De bomen langs de weg mogen ook niet gekapt worden. De zaak was aangespannen door de milieuvereniging, die vindt dat het stadsbestuur voorbij gaat aan de natuur.

,,Ook wij hebben diverse malen [...] kenbaar gemaakt dat onvoldoende rekenschap is genomen van onze ingebrachte punten'', schrijft de Leefbaarheidswerkgroep. ,,In een overleg [...] werd echter zonder het dulden van tegenspraak aangegeven dat de keuze vaststond.''

Niet eens

Het is overigens niet zo dat de club tegen verbreding is, benadrukt voorzitter Twan van den Heijkant. ,,Daar vragen we al jaren om. Er zijn twee dodelijke ongevallen gebeurd; auto's die tegen een boom zijn gereden.'' Alleen is de club het niet eens met het ontwerp. Zo pleit ze voor een vrijliggend fietspad. En ziet ze niets in de aanleg van verkeersheuvels en drempels. ,,Die zijn in het donker nauwelijks zichtbaar. Voor landbouwverkeer is het een grote belemmering.''

Wethouder Mark Vissers zegt dat er wél overleg is geweest. ,,Alleen is door ons gesteld dat er weinig tot geen budget was om alternatieven mee te nemen.'' Een vrijliggend fietspad is wel beoordeeld, zegt hij. ,,Dit zou echter financieel ongunstiger zijn en ook grotere schade aan de natuur opleveren.'' De wethouder ziet geen aanleiding om opnieuw het gesprek met de club aan te gaan.

De gemeente werkt nu aan een nieuw besluit. ,,Daarin worden onderzoeken en afwegingen met betrekking tot de natuur nadrukkelijker opgenomen'', vertelt een woordvoerder daarover.