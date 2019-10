Leefbaarheidswerkgroep Den Hout maakt doorstart

Met de verkiezing van de nieuwe bestuursleden komt er een einde aan het werk van een interim bestuur dat in maart van dit jaar van de ledenvergadering de opdracht kreeg op zoek te gaan naar een nieuw bestuur. Het oude bestuur was opgestapt vanwege de verdeeldheid die in het dorp was ontstaan over het bouwplan voor Houtse Heuvel 2.

Groot draagvlak

In de afgelopen maanden is er gekeken naar een nieuw organisatiemodel met werkgroepen. Op deze manier is ook het Dorpsplatform in Dorst opgezet. Het bestuur organiseert vier dorpsoverleggen per jaar waarop de dorpsbewoners hun zegje kunnen doen. De werkgroepen gaan het eigenlijke werk uitvoeren. Zo’n dertig Houtenaren hebben zich aangemeld voor de werkgroepen Ruimtelijke Orde en Woningbouw, Verkeer en Infrastructuur, Sociaal Welzijn, Dorpsvisie en Beschermd Dorpsgezicht en Communicatie. Wim van Oosterhout is als voorzitter van het nieuwe bestuur gekozen. ,,Dit laat zien dat er een grote behoefte is aan een Leefbaarheidswerkgroep en dat er een groot draagvlak voor is.”

Samen optrekken