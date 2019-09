Leefbaarheidswerkgroep Den Hout leeft weer

Voortekenen zijn gunstig

Opzet is compleet anders

Het vorige bestuur is in maart dit jaar afgetreden nadat een bouwplan voor woningen op de Houtse Heuvel na jaren voorbereiding door 80 procent van de Houtenaren werd afgewezen. Op welke manier kan dat in de nieuwe opzet voorkomen worden? Jaspers: ,,Er komen nu allerlei werkgroepen die zich op een bepaald thema richten. Deze werkgroepen houden goed contact met de bewoners. De hele opzet van de Leefbaarheidswerkgroep wordt dus compleet anders. Wij denken dat dit een stabiele structuur oplevert. Van belang is dat de nieuwe club ook in goede harmonie met de gemeente optrekt. Dat is een van de bestaansredenen van de Leefbaarheidswerkgroep.”

Voldoende kandidaten

Toekomstige projecten

Een Leefbaarheidswerkgroep is hard nodig in het dorp, omdat er allerlei zaken spelen, zoals de aansluiting van Den Hout op de Bromtol. Verder moeten er vanaf volgend jaar dorps- en wijkplannen gemaakt worden voor het Omgevingsplan. Dat is een soort lange termijn planning met regels over wat wel en niet kan. Deze planning krijgt een juridische status. Het is dus belangrijk om daar goed over na te denken voor toekomstige projecten. Zeker in Den Hout waar al jaren een grote vraag is naar nieuwe woningen voor starters en senioren. De vergadering op maandag 30 september wordt gehouden in dorpshuis Den Brink.