Leden van eerste uur over 50 jaar OTC De Warande: ‘Tennis houdt ons jong’

Adrie van Dorsselaer (83) tennist al meer dan vijftig jaar bij de club. Hij stemde, als lid van de voormalige OTC, mee over de fusie met OLTC De Warande in 1971. „Beide verenigingen deelden het sportpark en er waren nauwelijks verschillen”, zegt hij. OLTC De Warande stamt van voor de Tweede Wereldoorlog. Het was de club van de Oosterhouters. De OTC werd omstreeks 1965 opgericht door mensen die in Oosterhout kwamen wonen.

Ook Jan de Kok (84) is lid van het eerste uur en staat nog steeds op de tennisbaan. „Het houdt ons jong”, glundert hij. Uit de vergeelde fotoboeken op tafel diept hij een vrolijk kiekje uit 1981 op van kokende mannen. Toen werd tennis nog op echte gravelvelden gespeeld, waardoor het een zomersport was. De Kok: „Ik zat in de activiteitencommissie. In de winter organiseerden we van alles.”

Quote Ik zat in de activitei­ten­com­mis­sie. In de winter organiseer­den we van alles Jan de Kok, Lid van het eerste uur

Auto als hoofdprijs

Adrie van Dorsselaer herinnert zich de Mini die in dat jaar boven het tennispark hing. De auto was de hoofdprijs van een loterij om geld in te zamelen voor de verbouwing van het paviljoen.

Naast het plezier in de sport is het vooral de sfeer die de heren nog altijd aan de club bindt. Van Dorsselaer roemt de derde helft uit de tijd dat hij competitie speelde. Recreatief speler De Kok prijst de gezonde rivaliteit binnen de club tussen de recreanten en competitiespelers. Ook het grote aantal vrijwilligers waarop de vereniging draait is een bindende factor volgens voorzitter Marie Louise Spangenberg.

Quote Toen drong het geld door in de amateur­sport en was het gelijk afgelopen. Daar doen we niet aan Adrie van Dorsselaer, Tennist al meer dan vijftig jaar bij de club

Hoogste niveau

In de jaren tachtig had de OTC ambities om tot het hoogste niveau door te dringen. Van Dorsselaer, die penningmeester en voorzitter is geweest, weet dat er een jaar gespeeld werd in de eerste klasse met de beste achttien van Nederland. „Toen drong het geld door in de amateursport en was het gelijk afgelopen. Daar doen we niet aan.”

Om het vijftigjarig bestaan niet helemaal ongemerkt te laten, worden huidige en nieuwe leden met het geboortejaar 1971 verrast. Als corona het toelaat introduceert de club in mei of juni OldStars tennis.