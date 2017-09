Lawine van jong judotalent dendert door de Amerhal

Judoclub Made is een begrip in Nederland, wat uitzonderlijk is voor een relatief kleine gemeenschap als Made. Met 650 leden is het een grote vereniging, groter dan bijvoorbeeld de Bredase tegenhanger. Waar hem dat in zit, weet voorzitter Frank van der Made ook niet precies. Mogelijk komt het doordat de club al enkele landelijke toppers heeft voortgebracht.

,,Dat zorgt denk ik wel voor een competitief klimaat'', zegt Van der Berg, die al 22 jaar voorzitter is. ,,Volgend jaar bestaan we 55 jaar. Wat deze club sterk maakt, is de sfeer. Judo is weliswaar een individuele sport, maar we doen zoveel mogelijk in teamverband. Zo zijn de kinderen bij elkaar betrokken, maar ontstaat ook een band tussen de ouders. En we werken goed samen met verenigingen in de andere kernen van Drimmelen. Zo groeien de leden met elkaar op en stimuleren ze elkaar. Op dit moment hebben we met Michel Verhagen en Sarita Schneider een Nederlandse topper en een toptalent in huis. Made heeft een heel sterke judotraditie. Los van de toppers hebben we altijd veel judoka's in de subtop.''