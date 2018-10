Langere reistijd verkeer door wegwerkzaamheden aan A59 aankomend weekend

Eerste huizen Zwaaikom gaan in de verkoop

7:17 OOSTERHOUT - De eerste huizen aan de Zwaaikom gaan eind dit jaar in de verkoop. Het gaat om woningen op het voormalige Twickelterrein in Oosterhout. Hier komen in totaal 110 tot 115 huizen. Van de helft daarvan begint de bouw in het eerste deel van 2019.