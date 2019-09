Langer thuis wonen door kleine aanpassingen is het nieuwe doel in Geertruidenberg

Een draadloze deurbel, bakje dat de post opvangt of een lichtgevende sticker om het sleutelgat; vaak is er geen grote woningverbouwing nodig als je lichamelijk of geestelijk iets mankeert. En met die aanpassingen kun je het beste op tijd beginnen. ,,Ouder worden is een fase in het leven waarop je je kunt voorbereiden, zoals bijvoorbeeld in een eerder stadium voor de komst van kinderen een kinderkamer werd ingericht", zegt wethouder Adriaan de Jongh.

Ouderen willen en moeten door minder bedden in de zorg langer thuis blijven wonen. In 2017 stelde de raad de aanpak van het programma 'Langer Thuis' vast. Hier vallen verschillende projecten onder. Ons huis, ons thuis gaat over praktische oplossingen: hoe maak ik mijn woning veilig, comfortabel en energiezuinig voor de toekomst?

Samenwerking

Het is een samenwerking tussen de gemeente, SWOG, Ledenvereniging Thebe Extra, Stichting voor Kruiswerk, Thuisvester en Zlimthuis. Dat flinke aantal partijen is nuttig, ‘zodat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd’, vertelt Ariëtte van de Steeg (SWOG). De welzijnsstichting huist straks het nieuwe informatiepunt. ,,Als mensen dat willen, komt een vrijwillige wooncoach bij ze thuis voor een woonadvies. Dat is een breed gesprek, afhankelijk waar de behoeften zijn", vertelt ze. ,,Hieruit volgt een adviesrapport, waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Indien nodig, worden ze doorgestuurd naar een van onze partners."

Een mooie en vooral unieke samenwerking, vindt Thuisvester-directeur Pierre Hobbelen. ,,Wooncorporaties zijn tegenwoordig de grootste in de huisvestiging van ouderen. Van de circa 17.000 woningen in ons gehele bezit, verhuren wij zo'n 1500 woningen aan 85-plussers." Het project is overigens voor mensen met zowel huur- als koopwoningen.

1 oktober