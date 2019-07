Lange file op A27 door ongeluk met vier auto's bij Oosterhout

Vuurwerk­ver­bod bij evenemen­ten Brabant door droogte

18:00 DONGEN - Vanwege de droogte is er een vuurwerkverbod in de provincie Noord-Brabant. Om die reden kon de vuurwerkshow van de Dongense kermis dinsdag niet doorgaan. Ook voor andere evenementen dreigt een verbod. Jacky Leander van de stichting Beheer en Behoud Kermissen is teleurgesteld. ,,We regelen het altijd goed met de brandweer.”