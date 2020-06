Lange file door gratis tankactie in Raamsdonksveer af, bestuurders mogen in uur tank volgooien

Zonnepane­len bij golfclub Toxandria: niet op het clubhuis, maar bij Molenschot

13:02 De aanleg van vier hectare zonnepanelen bij golfbaan Toxandria moet samen met de inwoners van Molenschot worden gerealiseerd. Dat is de kern van een plan dat de golfclub eerder bij de gemeente heeft ingediend, zegt wethouder Aletta van der Veen die daar zeer enthousiast over is.