Lang nam de leegstand in Oosterhout toe, nu zijn er steeds minder te huur-bordjes: ‘Ik geef niet zomaar op’

Oosterhout was op het gebied van leegstand jarenlang een van de slechtste jongetjes van de klas. Maar in het eerste coronajaar nam het aantal lege winkelmeters met 35 procent af. Ook elders in West-Brabant was een daling te zien. ‘Het besef dat er iets moet gebeuren, drong vroeg door’.