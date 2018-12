RIJEN - ‘Geen kind aan de kant’ houdt maandag 17 december een landelijke demonstratie voor de raadsvergadering bij het gemeentehuis in Rijen. Het collectief roept de raad op om ook van Gilze en Rijen een kinderpardongemeente te maken. ,,Kinderen die vijf jaar in Nederland zijn moeten hier blijven", zegt een woordvoerster. Eerder wees een raadsmeerderheid een motie met dit voorstel af.

Gezinnen

Het collectief demonstreert in Rijen omdat in de gemeente ook een asielzoekerscentrum is met een gezinslocatie waar uitgeprocedeerde gezinnen zijn met kinderen die zich geheel aan het leven in de gemeente hebben aangepast. Kinderen zitten in de regio op school, doen aan sport, zijn lid van een vereniging. In azc Gilze en Rijen gaat het naar schatting om 36 kinderen. Landelijk zou het gaan om ongeveer vierhonderd gevallen.

Autonomen

De woordvoerster van Geen kind aan de kant, wil niet met haar naam in de krant omdat ze eerder vervelende reacties heeft gehad na demonstraties. Zij benadrukt dat het collectief op verzoek van enkele kinderen van het azc is gekomen. ,,Zij willen graag hun stem laten horen en hun verhaal vertellen wat zij meemaken in een vrijheidsbeperkende omgeving. Wij hopen dat raadsleden hun verhaal willen aanhoren.” Ook de Autonomen Brabant en de anarchistische Vrije Bond roepen op bij de demonstratie aanwezig te zijn.

De fracties van PvdA en D66 hebben tot twee keer toe een motie ingediend met de oproep dat ook de gemeenteraad aan staatssecretaris Harbers een brief stuurt waarin hij wordt opgeroepen het asielbeleid voor kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn te versoepelen. Inmiddels hebben 135 gemeenten dat gedaan, waaronder Tilburg en Waalwijk. In de raad van Gilze en Rijen kregen PvdA en D66 geen steun.

Politieke wind

Geen kind aan de kant vindt dat kinderen op de vlucht sowieso asiel moeten krijgen. ,,Gezien de politieke wind gaan we nu voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn omdat onderzoek aantoont dat zij schadelijke gevolgen ondervinden als ze worden teruggestuurd.” Hoeveel mensen aan de demonstratie meedoen is niet bekend. De woordvoerster zegt dat een aantal kinderen hun eigen verhaal op een podiumpje vertelt. ,,We hopen niet dat zij verstoord worden door tegendemonstranten.”

Gemeentehuis