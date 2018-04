Landbouwvoertuig krijgt flinke boete in Nieuwendijk

UPDATE Slecht bereikbare natuur­brand in Biesbosch snel onder controle met blusboot

9:47 Aan het Steurgat in Werkendam woedde gisteravond een flinke natuurbrand. Omdat de brandhaard slecht bereikbaar was, zette de brandweer onder meer een blusboot in. Na aankomst van de boot was de brand snel onder controle.