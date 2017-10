Lancaster na 73 jaar terug naar huis

De brokstukken gaan naar een monument dat wordt geplaatst bij een hangar van het 101 squadron in de buurt van Oxford. Op de plaats waar het vliegtuig zich aan de Grotewaardweg in de Werkendamse klei boorde, werd vorig jaar al een monument opgericht met delen van een motorblok en propellerbladen. Toen werd ook het stoffelijk overschot van John Keogh in aanwezigheid van familieleden begraven in Werkendam.

Keogh was bij die missie in 1944 staartschutter in het vliegtuig. Op de heenweg was het vliegtuig al door luchtafweer geraakt. Dat kostte Keogh meteen het leven. Het vliegtuig vloog door, gooide de bommen af boven Duitsland en keerde terug. Op de terugweg werd het vliegtuig uit de lucht geschoten door een Duitse nachtjager. Daarbij kwam ook bemanningslid Thomas Duff om het leven. De overige zes bemanningsleden wisten zich met parachutes te redden en werden gevangen genomen. Getuigen verklaarden dat brandende brokstukken ervoor zorgden dat een nabijgelegen boerderij afbrandde.

Grafrust

In de Werkendamse raad moest nog wel een stevige discussie gevoerd worden voordat geld werd vrijgemaakt om het vliegtuig te bergen. Het rijk had er bijna zes ton voor over, maar van Werkendam werd een bijdrage gevraagd van 175.000 euro. Het ging niet alleen om het geld, ook principiële redenen omtrent grafrust speelden een rol bij die discussie. Toen familieleden van de omgekomen John Keogh aangaven veel waarde te hechten aan het bergen van het vliegtuig en dus van de stoffelijke resten van de staartschutter, ging de raad akkoord.