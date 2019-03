Lampkusoptocht als afsluiting Dongense carnaval steeds populairder: ‘Het is puur voor de lol'

Lange rijen auto's rijden het dorp binnen op zoek naar een parkeerplekje. Het is de moeite waard wat er door het centrum van Dongen trekt. De ene wagen is nog fraaier behangen met lichtslingers dan de andere. Vaak volgen die de contouren van de soms huizenhoge bouwsels. Anderen lijken hun wagen speciaal voor deze optocht bedacht te hebben. Zo is er een bol van afgedankte cd's waar licht in bundels van afkaatst, tegen de gebouwen langs de route, als een bovenmaatse discobal.

Intens groene laserlijnen tekenen grillige golven over de muren aan weerskanten van de straat. ,,Het wordt elk jaar beter", zegt Ella Vingerhoeds, met haar eenjarige kleindochter bij het spektakel. ,,Het is heel kunstig. Ze bouwen de wagens zo, dat ze geschikt zijn om aan deze optocht mee te doen. Het is prachtig zoals ze de contouren uitlichten. De gemeente doet een uur voor aanvang de straatverlichting langs de route uit. Dat geeft extra sfeer. Het is een goede afsluiting van het carnaval."

Kleurige lampjes

Ze kijkt eens naar de peuter. ,,Ik vroeg me af hoe ze zich zou houden, maar ze blijft rustig. Je kunt ze niet vroeg genoeg voorbereiden op het carnaval."

Ook loopgroepen zijn overdekt met kleurige lampjes. Een groepje dat in het zwart gekleed is, draagt blauw opgloeiende brillen. Een aantal dansers heeft lampjes in alle kleuren over het lichaam. Bij elke beweging die ze maken vormen ze schitterende veelkleurige patronen.

Energieslurpend

,,Aan deze optocht doen alleen Dongense groepen mee", aldus Willem Vulto, jarenlang adjudant van de prins. ,,Ze moeten wel hebben deelgenomen aan de grote optocht of die van de kinderen. Het is puur voor de lol. De Lampkusoptocht wordt dit jaar voor de zeventiende keer gehouden. Het idee ontstond toen de carnavalsvereniging 44 jaar bestond, dat wilden ze op een speciale manier vieren. In het begin hadden ze gewone lampen die energie slurpten. Lichtslingers kostten toen een euro per meter. Dat is nu veel minder."

Aad en Jeannette Campfens uit Waalwijk zijn er voor het eerst. ,,Het stond al zo lang op ons lijstje. Dit is echt genieten!"