Lampjes Dorst blijven, mét tijdklok

,,We hebben er een tijdklokje tussen gezet waardoor ze niet de hele dag meer branden", zegt Walther Hoosemans, ook namens Anton Cornelissen en Cor de Heer, de andere twee leden van de werkgroep. ,,Een hele dag de lampjes aan, was stroomverspilling vonden sommigen. Daarnaast hebben we geprobeerd ze iets anders weg te hangen, maar dat is best lastig met zo'n lichtslang."