Lagere lasten voor burgers Geertruidenberg

Pont tussen Dordrecht en Werkendam wordt groter

15:16 De pont tussen Kop van 't Land in Dordrecht en Werkendam wordt vernieuwd. Op de nieuwe pont komt meer ruimte voor voertuigen, zo wil de gemeente Werkendam. Werkendam en Dordrecht dragen allebei 20.000 euro bij aan de vernieuwing, dat geld komt bovenop het geld dat het pontje jaarlijks in de vaart houdt; dat is ieder jaar iets meer, met in het jaar 2020 100.000 euro.