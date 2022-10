Lage Zwaluwe krijgt er 37 woningen bij: ‘Voor starters, doorgroeiers en senioren’

Juiste mix

,,Er is grote behoefte aan woningen in de gemeente, zeker ook in Lage Zwaluwe,” zegt wethouder Lieke Schuitmaker. ,,We willen veel woningen bouwen, maar willen ook de juiste mix bieden voor iedereen die dringend naar een woning op zoek is. In deze plannen is een mix van koopwoningen voor starters, doorgroeiers en senioren. Niet alleen helpen we deze doelgroepen daarmee, we brengen ook de doorstroom op gang.”