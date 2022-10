Lage Zwaluwe krijgt asielboot voor 140 Oekraïense vluchtelingen

met video Openbaar vervoer West-Bra­bant vrijwel compleet stilgelegd door staking

ROOSENDAAL/BREDA – Het openbaar vervoer in West-Brabant ligt grotendeels plat door de FNV-staking van buschauffeurs. Streekvervoerder Arriva schat in dat in West-Brabant deze woensdag slechts 10 procent van zijn dienstregeling wordt gereden.

15:41