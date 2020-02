Lage Zwaluwe blaast de optocht ook af: ‘Het waait hier nu al té hard’

,,Het is echt heel erg jammer, maar we durven dit risico niet te nemen", aldus Loes Welten, secretaris van carnavalsstichting de Biesboschrakkers. ,,Het waait hier nu al té hard en het wordt alleen maar erger. We kunnen hierdoor de veiligheid niet waarborgen. Omdat we de 21 acts niet langer in spanning wilden houden, moesten nu de knoop doorhakken.”