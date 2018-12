LaBax vertrekt na twintig jaar uit Oosteind

Eerder zat in deze in het oog springende locatie in Oosteind een filiaal van de Rabobank. ,,We verhuizen naar een nieuw bedrijfspand in Sprang Capelle", zegt Renate Lagrouw Bax. ,,Het grote voordeel is dat we daar de showroom, het atelier en de werkplaats op een locatie hebben. Daarnaast is het makkelijker voor vrachtwagens om te laden en te lossen.”