Laatste verkeerslichten in Made weggehaald

KAARTJE Wat verdienen de raadsleden in Brabant?

14:13 De verschillen in maandelijkse vergoedingen voor nieuwe raadsleden en wethouders liggen hoog, ook in Brabant. Waar een nieuw verkozen raadslid in Baarle-Nassau 250,82 euro krijgt, krijgen de raadsleden in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda 1.932,14 euro.