Laatste tentoonstelling Piet van Riel

Actief

Van Riel wist dat hij niet lang meer te leven had. Toch bleef hij onverminderd actief. De laatste maanden van zijn leven werkte hij als een bezetene aan nieuwe schilderijen. Van Riels laatste wens was dat deze expositie door zou gaan, ook al kan hij het presentatiemoment zelf niet meer meemaken.

Druk

De expositie is te zien van 7 juni tot en met 1 juli. De officiële opening vindt plaats op zondag 10 juni om 15.00 uur. Van Riel overleed in september 2017. Dit jaar stonden er nog drie exposities gepland. Onder meer in zijn eigen atelier eind april tijdens de druk bezochte Open Ateliers in Oosterhout.

Laatste

Eerder was het werk van Van Riel te zien in onder meer Museum Jan van der Togt en Slot Zeist. De laatste expositie is te zien in Art Gallery Mara, Baron Frans du Fourstraat 4 in Turnhout in België. Zie ook: www.atelierriel.nl