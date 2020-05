Laatste stukje Veers natuur mag niet zomaar verloren gaan, als het aan omwonenden ligt

Vernoemd naar Olympische Spelen, gekleed in Feyenoord-kleu­ren. En dat al 60 jaar

6 mei DONGEN - Op de dag dat Olympia’60 zijn verjaardag viert, is het sportpark veel leger dan de Olympianen gewild hadden. In de kantine zal het stil zijn, maar het sportpark is niet verlaten. De jeugd mag weer op de velden trainen. Op de zestigste verjaardag zijn het niet de mannen van het verleden die in het zonnetje staan, maar de toekomst van Olympia’60.