Laatste repetities voor première ‘Mixed-Up’: over nepborssten en een non die wel heel veel vloekt

Nieuwe gezichten in de raad van Geertrui­den­berg

RAAMSDONKSVEER - Het vormen van een coalitie of een raadsakkoord is nog in volle gang, maar woensdagavond zijn al wel de acht nieuwe raadsleden benoemd in de gemeenteraad van Geertruidenberg. Daartussen zitten kandidaten voor een wethouderschap dus er kunnen nog nog verschuivingen plaatsvinden.

30 maart