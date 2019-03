Laatste pupillen Lievenshove in Oosterhout wachten nog op verhuizing

Hoewel jeugdzorginstelling Juzt eerder aangaf in februari Lievenshove definitief te willen sluiten wonen er nog altijd pupillen in de Oosterhoutse instelling.

Juzt zegt meer tijd nodig te hebben, voor de herhuisvesting van de oorspronkelijk 37 jongeren die er, nadat bekend was gemaakt dat de instelling dicht zou gaan, verbleven. Een deel daarvan gaat naar een andere instelling van Juzt, de Krabbebossen in Rijsbergen. Maar die kunnen pas verhuizen als de daartoe noodzakelijke verbouwing bij de zusterinstelling klaar is. Juzt verwacht dat dat later deze maand die verbouwing gereed is. Daarna worden de laatste pupillen verhuisd en is de Oosterhoutse instelling op 1 april, behoudens de school die op het terrein gevestigd is en open blijft, definitief dicht.

Vier maanden langer

Daarmee heeft de verhuizing van de pupillen vier maanden langer op zich laten wachten dan Juzt vooraf had gehoopt. Nadat de jeugdzorginstelling vorig jaar zomer besloot Lievenshove af te stoten was het de bedoeling dat al op 1 december alle pupillen zouden zijn overgeplaatst. Maar omdat de verbouwing bij De Krabbebossen meer tijd vergt, moest die datum tot twee keer toe worden uitgesteld.

Drugsoverlast

In augustus 2019 besloot Juzt Lievenshove te sluiten vanwege aanhoudende drugsproblemen. Dealers hadden vrij spel op het terrein dat vanwege de uitgestrektheid, het vele groen en de meerdere ingangen moeilijk te beveiligen was. Sindsdien wordt het terrein door bewakers van een beveiligingsbedrijf in de gaten gehouden. Goedkoop is dat niet, de kosten daarvoor liepen de afgelopen maanden op tot 1,5 ton.

Toekomst terrein

Het personeel en de ouders van de overgebleven kinderen worden binnenkort ingelicht over de definitieve sluitingsdatum. Wat er daarna met het terrein gaat gebeuren is nog altijd onduidelijk. Met de gemeente Oosterhout voerde Juzt al geprekken om het terrein dat een WOZ-waarde heeft van naar schatting 2,5 miljoen euro voor woningbouw te gebruiken. De gemeente heeft voorkeursrecht bedongen op het terrein. Dat betekent dat Juzt bij verkoop het als eerste aan de gemeente moet aanbieden.

Andere locaties

Naast de pupillen die nog naar De Krabbebossen verhuizen is een aantal andere jongeren de afgelopen maanden al overgeplaatst naar Laanzicht in Teteringen en een instelling van de organisatie in het Zeeuwse Kortgene. Juzt praat verder met mede-zorginstelling Amarant over een fusie. Belangrijke reden voor die stap zijn de financiële problemen waarmee Juzt al enkele jaren kampt. De nood is zo hoog dat Juzt al flink moest snijden in het personeelsbestand om het hoofd boven water te kunnen houden.