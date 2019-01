Laatste jaar dreigt voor carnavalsfeestbus TS Events

RIJEN - De nood is hoog. Na drie jaar zijn de mannen van TS Events in Rijen hun onderdak kwijt. En dat betekent dat ook de bekende feestbus, een van de laatste grote deelnemers in de jaarlijkse carnavalsoptocht, dreigt te verdwijnen. ,,We zoeken een stalling voor acht dagen”, zegt voorzitter Roy Peeters. ,,Anders houdt het gewoon op.”

In het Rijense is de bus van TS Events een vaste waarde in de jaarlijkse optocht. De voormalige stadsbus is gestript en tot een rijdende muziek- en feestdrager gemaakt die gevuld is met jonge feestgangers die op eigen wijze een vrolijke sfeer brengen. Maar dit jaar dreigt het helemaal verkeerd te gaan. ,,De afgelopen drie jaar konden we terecht in een ongebruikte hal van Snoeren Transport in Dongen. Helaas is die dit jaar weer in gebruik genomen. We zijn nu al een maand op zoek naar een andere locatie‘’, zegt voorzitter Roy Peeters.

Quote Als we geen stalling vinden dan verkoop ik de bus liever en houdt het op Roy Peeters, Voorzitter TS Events

Die zoektocht levert vooralsnog geen resultaat op. En met de carnaval die snel dichterbij komt begint het voor de vereniging nijpend te worden. ,,We zitten met de handen in het haar. We hebben op tal van plaatsen gekeken en navraag gedaan. We zijn ook al bij de gemeente geweest, maar ook daar vingen we bot.” Dat vinden ze jammer omdat in de optocht in Rijen nog maar zo weinig jongerengroepen meedoen. En volgens hen nog maar een stuk of twee, drie eigen grote wagens. ,,Carnaval loopt al steeds verder terug. Als wij dit jaar niet meedoen, denk ik niet dat we het jaar daarop weer veertig man bij elkaar krijgen. Als we geen stalling vinden dan verkoop ik de bus liever”, zegt Peeters, die eigenaar is.

Volledig scherm De bus van TS Events tijdens de optocht. © Foto TS Events

Toch moet het allemaal niet zo moeilijk zijn denken de mannen van TS Events. Want uiteindelijk gaat het bij de vereniging niet om een officiële bouwclub die maandenlang aan het plakken, buigen en ontwerpen is. Ze hebben alleen rond carnaval voor acht dagen een stalling nodig met een toegangsroldeur van 4,5 meter hoogte. De rest van het jaar is dat niet nodig. ,,Wij zijn een club jonge mensen die de bus jaarlijks met een roller van een nieuw likje verf voorziet, deze carnavalesk aankleedt en daarna de muziek opbouwt. Vorig jaar hebben we nog Jeroen van Zelst vastgelegd voor de We doen mee aan de optochten in Rijen, Dongen en Riel en op dinsdagavond aan de lampjesoptocht in Dongen‘’, zegt Sander de Graaf. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de kekke film die altijd kort na carnaval op de eigen Facebookpagina verschijnt.