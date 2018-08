Laatste gat op Vossenberg West opgevuld: 33.000 vierkante meter tussen Tesla en Nokia

Spelletjes­ma­ra­thon in Don­gen-Vaart van start

12:10 DONGEN-VAART - Voor de 34e keer organiseert spelletjesvereniging The Gamblers een spelletjesmarathon in sportcafe 't Vaartje in Dongen Vaart. De marathon begint vandaag (maandag) en duurt tot en met vrijdag 10 augustus.