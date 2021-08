Laat de Duitsers maar komen, denken ze in de haven van Willemstad

Het is een gezamenlijk plan van watersportondernemers in de Delta, legt Paul-Michiel Koning van Tip Top Sailing, (een bedrijf dat zeiljachten verhuurt vanuit Willemstad) uit. Daarmee doelt hij op het gebied tussen Rotterdam in het noorden, Antwerpen in het zuiden, de Biesbosch in het oosten en in het westen de stranden aan de kust. Willemstad ligt middenin dit denkbeeldige 'vierkant’.