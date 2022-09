Laarsjes aan en plukken maar: kleuters basisschool De Wegwijzer helpen in de boomgaard

Kerst in oktober? Bij restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe kan dat gewoon: ‘Misschien wel met kunst­sneeuw’

HOOGE ZWALUWE - Kerstbomen verspreid door het restaurant, de preekstoel en het balkon sfeerrijk verlicht en een uitgebreid (wild)menu. Om eventuele coronamaatregelen voor te zijn, wordt er in Onze Kerk in Hooge Zwaluwe in het weekend van 22 en 23 oktober alvast kerst gevierd. ,,We proberen steeds weer iets te verzinnen.”

23 september