GILZE - De vestiging van La Place Gilze-Rijen langs de A58 heeft de deuren weer geopend. Nieuw is een afhaalmenu. Na het sluiten van Hudson’s Bay in Breda blijft de stad nog even verstoken van een restaurant van deze horecaketen. Maar er komt er een terug.

La Place Gilze-Rijen opende eind 2017 de deuren in het voormalige Van der Valk wegrestaurant, nadat Burger King en SubWay daar enkele maanden eerder al waren neergestreken. Niet te flauw, want het besloeg meteen de helft van de ruimte, met een zitplek voor 202 gasten binnen en 109 buiten. In een soort marktplein met open keuken en kramen bereiden in totaal 25 man personeel de gerechten.

Per 1 juli is het restaurant nu dus weer geopend. Natuurlijk met de landelijk geldende coronamaatregelen als afstand houden en beperkingen in aantal klanten.

Kopje onder

La Place kan niemand vinden die een toelichting kan geven over de gevolgen van Corona. Breda moet voor een hapje bij de keten nog steeds naar Gilze-Rijen of Oosterhout. De vestiging in het pand van Hudson’s Bay ging december vorig jaar dicht toen het Canadese concern kopje onder ging in Nederland.

Maar er is hoop. Er wordt gewerkt aan de heropening van een vestiging in de Baroniestad, meldt de persdienst. ,,Wij hebben nog geen concrete heropeningsdatum voor La Place in Breda”, meldt de woordvoerster.