Kwestie Schelf: 'Pissige’ Piet de Peuter verlaat raadsvergadering

RAAMSDONKSVEER - Het stopzetten van de financiering van de jongerenavonden in buurthuis de Schelf in Raamsdonksveer is geen gelopen race. Raadslid Piet de Peuter van de SVP was maandagavond zo 'pissig’ over de behandeling van dit onderwerp dat hij opstapte uit de vergadering.

Volgens hem is het besluit van het college in strijd met de wet. Het had voorgelegd moeten worden aan de raad.

Bovendien: ,,Het was disproportioneel en heeft een averechts effect".

De Peuter stelde voor om de sluiting van 1 april te verlengen naar 1 mei, zodat de raad de achterliggende informatie had over het collegebesluit. Burgemeester Jan Luteijn wilde daar niet in mee. Hij hield vast aan de schriftelijke beantwoording van de vragen, waarna De Peuter de vergadering verliet.

Kort daarvoor had zijn partijgenoot Frans van de Wiel, namens de beheerders, die zo'n dertig jongeren hadden meegenomen, gepleit om de jongerenopvang in De Schelf te laten bestaan. Volgens hem kan het niet zo zijn dat van een kleine groep van zo'n 15 jongeren die een andere (hardere) aanpak nodig heeft, de andere 50 jongeren daarvan de dupe zijn. ,,Zij worden op straat gezet. Waar moeten zij heen? En de gemeente al zoveel heeft geïnvesteerd. Of zoals iemand schreef: ‘Als er een aantal hooligans bij of in een voetbalstadion rondhangen dan ga je toch niet het voetbalstadion voor iedereen sluiten?’"