Kwestie Huisman: vier partijen willen extern onderzoek naar functioneren raad

OOSTERHOUT Is de gemeenteraad in staat geweest om haar controlerende taak goed uit te voeren? Dat is de hoofdvraag voor een extern onderzoek dat vier partijen in Oosterhout willen laten uitvoeren naar de gang van zaken rond het vertrek van burgemeester Huisman.

Drie weken na het ingediende ontslag van Huisman wegens dronkenschap en handtastelijkheden is een initiatiefvoorstel in de maak voor de raadsvergadering van 27 februari. Indieners zijn oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en Gezond Burger Verstand.

'Flauwekul'

Of dat externe onderzoek er gaat komen is nog maar de vraag. Cees Noltee van Groen Brabant vindt zo'n onderzoek op voorhand 'flauwekul' vanwege de geheimhoudingsplicht. Om diezelfde reden houdt Tanja Roovers-Huijben (CDA) een slag om de arm: ,,Heel veel informatie is vertrouwelijk." Ook Gemeentebelangen en VVD zijn sceptisch.

Volgens initiatiefnemer Willem-Jan van der Zanden van Groen Links moet er op twee vragen antwoord komen: ,,Is de gemeenteraad op de juiste manier gevoed met signalen over het functioneren van Huisman? En is de raad daar goed mee omgegaan?" Op dit moment wordt nog gewerkt aan de onderzoeksvragen. De griffie kijkt wie zo'n extern onderzoek kan uitvoeren.

Volgens Cees Noltee heeft zo'n onderzoek geen zin: ,,De zeven mensen die betrokken waren bij de herbenoeming mogen niks zeggen. Dat Huisman wel eens dronken was is een publiek geheim, alleen hebben wij daar als raad nooit mee te maken gehad. Over handtastelijkheden is nooit gesproken. Dus wat wil je nu? De man is opgestapt."

Wethouders

Maar volgens Van der Zanden valt niet alles onder de geheimhoudingsplicht. ,Zijn er signalen afgegeven aan partijen in de gemeenteraad? Wij zien de burgemeester veel minder dan de ambtenaren of het college. Hebben de wethouders signalen afgegeven? Ook de rol van de Commissaris van de Koning heeft er mee te maken. Bij de herbenoeming had hij een vinger in de pap."

Walther Hoosemans van Gemeentebelangen wil vooral focussen op de controlerende functie van de raad. ,,Ik hoef niet allemaal te weten wat er met Huisman is gebeurd. Ik wil vooral weten hoe het kan dat hij op 20-12 bij de kerstborrel in de fout gaat en dat wij daar pas op 25-1 over zijn geinformeerd."

Ook Dees Melsen van de VVD wil eerst de onderzoeksvragen zien. ,,Wij hebben als raad inderdaad gezamenlijk een verklaring getekend voor onafhankelijk onderzoek. Het belangrijkste is dat we ook vooruit gaan kijken, samen met onze interim-burgemeester, hoe we de dingen in de toekomst anders organiseren."

'Onrust'