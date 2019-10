Kwestie carillon: ‘Elk kwartier dat riedeltje...mag het een beetje minder?’

Auto die mogelijk betrokken was bij ramkraak op casino in Waalwijk gevonden in Molenschot

16:25 MOLENSCHOT/WAALWIJK - De politie heeft donderdag een auto aangetroffen in Molenschot die mogelijk betrokken is geweest bij een ramkraak op een casino in Waalwijk. De daders van de ramkraak zijn nog steeds voortvluchtig.