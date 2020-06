Kwekkerdekwek gaat het in het vintagestyle winkeltje van Tante Betje

In een rustig straatje tussen de rustieke Heuvel en het betonnen shoppingcenter Arendshof runt Lies Vervooren (51) in Oosterhout al vijf jaar haar vintagestyle-winkeltje Tante Betje. Twee klanten neuzen er rond in een wereld van vrolijkheid. ,,Ik heb hun verteld dat je zou komen", laat de in een blauwe bloemetjesjurk gestoken 'Tante Betje' weten dat ze tijd heeft om haar coronaverhaal te vertellen. ,,Het gaat erom dat je blijft communiceren met je klanten", is het credo van de vrouw die via Roosendaal en Etten-Leur ('Ik was een echte café-De Klompganger') in Oosterhout neerstreek.