Kwebbles serveert friet in een bakje van suikerriet

VIDEOGEERTRUIDENBERG - Bij eetwinkel Kwebbles in Geertruidenberg krijg je friet of een frikandel speciaal geserveerd in een bakje van suikerriet. Alle plastic borden en bekers zijn er in de ban gedaan. De rietjes, maar ook de sausbakjes, de bekers van de milkshake en de deksels zijn gemaakt van het biologische afbreekbare PLA. Met de volledige overstap van plastic naar duurzame producten is de snackbar in Geertruidenberg een voorloper in die branche.