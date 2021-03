Kunstwerk van Adriaan Seelen wint en komt op de wisselsokkel in Rijen

NAC-shirt gestolen uit Amphia ziekenhuis; lege lijst aangetrof­fen op invaliden­toi­let

23 maart BREDA - Een gesigneerd NAC-shirt is afgelopen vrijdag gestolen uit het Amphia ziekenhuis in Breda. Wie het heeft gedaan is onbekend en het ziekenhuis heeft inmiddels aangifte gedaan. Bij het Amphia hopen ze op een goed geweten van de dader en zien ze het shirt graag terugkeren.