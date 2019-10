Kunstwerk ‘Poort van Oosterhout’ op Bovensteweg gehalveerd

Thuisves­ter ziet daling huisuitzet­tin­gen door huurschuld

16 oktober OOSTERHOUT - Het aantal huisuitzettingen door huurschuld is de afgelopen jaren fors gedaald bij Thuisvester. De woningcorporatie in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert telde in 2014 32 gevallen, in 2018 waren er zes huisuitzettingen.