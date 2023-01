Kunstwerk HeArt for Care brengt een ode aan de zorg

Voor de ontwerper van het kunstwerk, Oosterhouter René Frik was het na het flauwe klappen voor de zorg van premier Rutte in de coronatijd duidelijk dat dit monument er moest komen. Frik: ,,Aan zijn slap applaus zonder een enkele waardering heeft de zorg niks. Dit monument is een teken van waardering en respect voor al die mannen en vrouwen die zich met liefde en grote zorg uitsloofden om op de werkvloer corona te lijf te gaan.”

‘Uit liefde voor de zorg’

‘Torentje van Rutte’

Het monument stelt een spits torentje voor in cortenstaal met aan de top mensfiguren zonder hart. Een verwijzing naar ‘Den Haag’ van kunstenaar Frik. Volgens Frans Gabriels, voorzitter van de Stichting Betonkunst begint het kunstwerk al aardig bekend te worden in Oosterhout. Gabriels: ,,Ik hoorde al het ‘torentje van Rutte’ en ‘bij het torentje links (of rechts)af’.” Opmerkelijk vond hij ook het idee van passanten dat het een plek zou zijn voor snelheidscontroles op de Bovensteweg met de apparatuur weggewerkt in het torentje.

Staartje

Jacqueline Franken werkt in de zorg. Ze is enorm blij met dit initiatief waar veel respect in zit voor de helpers in de zorg. ,,Ik weet dat de zorg niet altijd door iedereen op de juiste manier wordt gewaardeerd. Met name Mark Rutte die ons zorgstelsel heeft gemaakt zoals het nu is met personeelstekorten, onderwaardering en overbelasting. Ik vind dat er vanuit Den Haag meer waardering voor de zorg moet komen.” Frik is ervan overtuigd dat initiatieven zoals dat van hem nog een staartje zullen hebben. ,,Het zal in ‘Den Haag’ de ogen openen.”