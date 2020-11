Kunstwerk De Bromtol wordt opgeknapt: ‘Het is beeldbepalend voor Oosterhout’

Brommen, dat gebeurde alleen op het asfalt van de rotonde aan de Weststadweg bij Oosterhout. Tollen was er helemaal niet bij: sinds 1999 lag De Bromtol, het kunstwerk van Piet Hohmann - het was in zijn jeugd zijn lievelingsspeelgoed - , er roerloos bij. Deze zondagavond heeft de bromtol misschien een kans om te doen waarvoor het is gemaakt: draaien als een 160 tons telescoopkraan van Teuben hem van zijn plaats licht om het 1800 kilo rvs-staal naar Siemerink te vervoeren voor een grondige onderhoudsbeurt. Maar dat gebeurt niet. Een rollende bromtol tussen hemel en aarde, daar zat Ben Kruithof, projectleider en verkoper bij Teuben, helemaal niet op te wachten. ,,Dan is de kans groot dat je het journaal haalt. We hebben ‘m zó in de broek gehangen dat ‘ie geen kant uit kan.”