Kunstwerk De Beweging na tien jaar gemeentewerf terug op prominenten plek in Made

Niek van Leest was een bekende kunstenaar. Hij is in 1930 geboren in Moerdijk en hij overleed in 2012 in Lage Zwaluwe. Andere beelden in de regio van zijn hand zijn het monument voor de Liniecrossers in Lage Zwaluwe, het oorlogsmonument in Rijsbergen en het beeld Moeder en Kind in Breda.